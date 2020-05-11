Piknik Out Yürüyüş In

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararları açıkladı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

18 Mayıs tarihini diğer dönüm noktası olarak alındı. 4 Mayıs’tan itibaren bazı dükkanları açılmıştı.

4 Mayıs’ın üzerine 14 gün koyduğumuzda 18 Mayıs’a ulaşırız, bu tarihe kadar ne olacağını görmek istedik.

- Marinalarda kişilerin kullandıkları tekneler (Tur düzenleyen tekneler ve toplu seyahat edilenler hariç) kişisel tekne kullanımı mümkün olacak.

- Bireysel anlamda spor yapmak mümkün olacak. Stadyumlarda, sahalar spor yapmak mümkün olacak. Toplu spor yapmak yasak olacak.

- Yürüyüş parkurları açılacak.

- Piknik yasak olmaya devam edecek.

- Çocuk oyun alanları kapalı olmaya devam edecek.

- Kültür sanat sergi kütüphane düğün, bar, fitness gibi yerler kapalı olacak.

- Spor müsabakaları da 1 Haziran'a kadar yasak.

- Çeklerle ilgili 90 günlük uzatma süresi vardı. Bunun ifadelendirmesinde değişiklik yaptık. Bu süre 3 Ağustos'a kadar uzayabilecek.

- Süresi biten ehliyetlerle ilgili geçici ceza ödemeden uzatma kararı aldık.

- Restoran kafe ve büfelerle ilgili paket servis dışında bir açılma olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 22:12