Piknik Out Yürüyüş In

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararları açıkladı.
Özersay’ın açıklaması şöyle:
18 Mayıs tarihini diğer dönüm noktası olarak alındı. 4 Mayıs’tan itibaren bazı dükkanları açılmıştı.
4 Mayıs’ın üzerine 14 gün koyduğumuzda 18 Mayıs’a ulaşırız, bu tarihe kadar ne olacağını görmek istedik.
- Marinalarda kişilerin kullandıkları tekneler (Tur düzenleyen tekneler ve toplu seyahat edilenler hariç) kişisel tekne kullanımı mümkün olacak.
- Bireysel anlamda spor yapmak mümkün olacak. Stadyumlarda, sahalar spor yapmak mümkün olacak. Toplu spor yapmak yasak olacak.
- Yürüyüş parkurları açılacak.
- Piknik yasak olmaya devam edecek.
- Çocuk oyun alanları kapalı olmaya devam edecek.
- Kültür sanat sergi kütüphane düğün, bar, fitness gibi yerler kapalı olacak.
- Spor müsabakaları da 1 Haziran'a kadar yasak.
- Çeklerle ilgili 90 günlük uzatma süresi vardı. Bunun ifadelendirmesinde değişiklik yaptık. Bu süre 3 Ağustos'a kadar uzayabilecek.
- Süresi biten ehliyetlerle ilgili geçici ceza ödemeden uzatma kararı aldık.
- Restoran kafe ve büfelerle ilgili paket servis dışında bir açılma olmayacak.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 22:12