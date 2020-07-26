PGM attığını vurdu

Gönyeli Atış Poligonunda Atıcılık Federasyonu tarafından bugün düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası ateşli tabanca (9 mm) yarışmasında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) adına yarışan erkek ve kadın takımları ayrı ayrı birinci oldu.

Erkekler takım sıralamasında

1. PGM

2. Balabayıs

3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Erkekler ferdi klasman

1. PM Hüseyin Mıstıkoğlu (PGM)

2. Şeref Erdoğan (Güv.K.K)

3. Mustafa Şevketoğlu (Atıcılık İhtisas)

Kadınlar Takım Sıralama

1. PGM

2. Balabayıs

3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Kadınlar Ferdi Sıralama

1. Ebru (Balabayıs Takımı)

2. BPM Aysu Bozdemir (PGM)

3. BPM Şifa Selçuklu (PGM)​