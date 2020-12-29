PGM, adı rüşvet olayına karışan Polis Başmüfettişi hakkında açıklama yaptı

Polis Genel Müdürlüğü, adı rüşvet olayına karışan Polis Başmüfettişi hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün yerel bir gazetede, 'Komplo Pazarlığı' başlığı altında, bir Polis Başmüfettişi hakkında, bir rüşvet olayı bahane edilerek görevden uzaklaştırıldığı iddiası ile ilgili habere yer verildiği kaydedildi.

Konu ile ilgili olarak Polis Başmüfettişi hakkında; Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme, Sicillerde Sahtekarlık Yapma, Görevi Kötüye Kullanma ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme suçlarından bir dosya, Rüşvet Almak, Resmi Evrak Sahtelemek, Sicillerde Sahtekarlık Yapmak, Yalan İfade Vermeye Teşvik Etmek, Görevi Kötüye Kullanmak suçlarından ise başka bir dosya olmak üzere tanzim edilen iki ayrı dosyanın Başsavcılığa iletildiği belirtildi.

Her iki dosya ile ilgili dava sürecinin mahkemede hala devam ettiği belirtilerek, "Yapılan yayının, halen yargısal işlemin devam ettiği sırada işlemi yanlış aksettirerek Polis Genel Müdürlüğünü yıpratıcı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildiği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.