Petrol illaki sahillerimize vuracak!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yayınlanan “45+” programında, Sonay Orbay’ın sorularını yanıtladı.

Suriye’den sızan petrolün Karpaz açıklarına ilerlemesiyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bakan Ataoğlu, “Alınan tedbirleri birebir gözlerimle gördüm. Çevre Dairesi ekiplerimiz, Türkiye’den gelen ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde gözlemliyor. Bizlere sürekli bir haber akışı oluyor” dedi.

“ Petrol dibe çökmeye başladı, toplanamaz duruma geldi"

Dün yapılan çalışmalar sırasında, petrolün bir kısmının toplandığını, maddenin yapışma ve yanma özelliğini yitirdiğini, sıcaktan yoğunlaştığını ve toplanamaz duruma gelerek çökmeye başladığını aktaran Ataoğlu, “Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Deniz ve deniz altındaki yaşam zarar görecek"

Ataoğlu, “Her ne kadar adamızı teğet geçecek deseler de biz önlemlerimizi ‘geri gelebilir’ olasılığı üzerinde durarak aldık” diyerek, “Petrolün büyük bir çoğunluğu dibe çöktü. Deniz ve deniz altındaki yaşam zarar görecek” şeklinde konuştu.