Pet şişe içine konulan yılanı polisler kurtardı

Pet şişe içine konulan yılanı polisler kurtardı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) boş bir pet şişenin içine konularak ölüme terk edilen yavru yılanı polisler kurtardı.
KKTC'de pet şişe içine hapsedilerek ölüme terk edilen yavru yılanı polisin duyarlılığı kurtardı. Devriye gezerken yılanın bir şişe içine konularak yol kenarına atıldığını fark eden polis memurları Sadık Tak ve Ahmet Yurt şişenin kapağını açarak yılanı doğaya saldı.
Polisin örnek davranışını KKTC halkı tarafından övgüyle karşıladı.

EMİR ABDURRAHMAN BULUT -İHA

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 12:11
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YORUMLAR
Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 2 gün Önce

Sakın yılanları öldürmeyiniz. Çevremizin denge unsurudurlar.

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