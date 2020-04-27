Perşembeden itibaren yağışlı hava geliyor

Perşembeden itibaren yağışlı hava geliyor
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Bölgeye perşembeden itibaren yağışlı hava geliyor…

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, havanın yarından itibaren iki gün açık az bulutlu, perşembe akşam saatleri ile cuma öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 24 – 27 ºC dolaylarında seyrederken, rüzgar periyodun ilk günleri kuzey ve batı yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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