Pembe Köşk çalışanları eylem yaptı!

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Davul eşliğinde toplanan eylemciler, Bakanlık binası önüne bir kazık koyarak, eylemlerini “Kazzıklı Eylemciler” olarak adlandırdıklarını, bundan sonra her pazartesi tekrarlayacaklarını belirtti.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, haftaya pazartesi Pembe Köşk Hastanesi’ni Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere, anahtarı ve devredilmesiyle ilgili mektupla geleceklerini belirterek, “Ben Pembe Köşk’ten çıkmaya hazırım. Bizim derdimiz para değildir, zaten kendi kliniklerimiz var. Öncelikli olan hastalarımızdır. Ben kurdum, çalışanlarımla birlikte devam etsinler, helal olsun” dedi ve “hatırlatma amacı ile” Hipokrat Yemini’ni okudu.