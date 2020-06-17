Pekin'e giriş çıkışlar kısıtlandı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs vakası sayısında son günlerde görülen artış nedeniyle sıkılaştırılan önlemler kapsamında kente giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi.

Özellikle yeni vakaların görüldüğü bölgeler karantinaya alınırken Pekin'deki iki büyük havalimanıyla bağlantılı bin 255 uçuş iptal edildi.

Risk bölgesinde yaşayanlara yönelik testler artırılırken kentteki kreş ve okullar da tekrar kapandı.

Taksilerin yasaklandığı kentte, spor etkinliklerine ve 100'ün üzerinde insanın bir araya geleceği toplantılara da izin verilmeyecek. Müze ve kütüphaneler de yüzde 30 kapasiteyle hizmet verecek.

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip olan Pekin'de koronavirüs salgını kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün kentte son 24 saatte 31 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken geçen Perşembe'den beri kaydedilen vaka sayısı 137'e yükseldi. Bu, kentte Şubat ayı başlarından beri görülmeyen bir artışa işaret ediyor.

Ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısıysa 44. Bunlardan 11'i, ülkeye dönen Çin vatandaşlarının yurt dışından getirdiği vakalar. Resmi verilere göre, ülkede şu an tedavi gören COVID-19 hastası sayısı 252.

Çin'de şu ana kadar toplam 83 bin 265 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede COVID-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da endişelendiren hata

Ülkedeki koronavirüs vakalarını tamamen temizleyen Yeni Zelanda'da ise 24 gün sonra görülen ilk iki vakayla birlikte ortaya çıkan ihmal, endişe ve tepkiye neden oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Yeni Zelanda'ya ulaşan iki kişinin, kaldıkları karantina otelinden 14 günlük süreyi doldurmadan ayrılmaları ve gittikleri kentte koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, Başbakan Jacinda Ardern tarafından "kabul edilemez bir hata" olarak tanımlandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern

Ebeveynlerinden biri ölmek üzere olan ve bu kişiyi görebilmeleri için otelden ayrılmalarına izin verilen iki Yeni Zelanda vatandaşıyla ilgili konuşan Ardern, "Onlar yanlış bir şey yapmadı. Onların hatası değil. Sistem başarısız oldu... Böyle bir şey asla olmamalıydı. Bir daha da olmamalı" dedi.

Bu olay üzerine karantina merkezlerindeki mazeret izni uygulamasının askıya alındığını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı, "Bunun çok hoş olmadığını biliyorum ancak sağlık ve güvenliğe öncelik vermek zorundayım" dedi.

Ardern ayrıca Yeni Zelanda ordusundan Hava Tuğgeneral Darryn Webb'i tüm karantina tesisleri ve operasyonlarını denetlemekle görevlendirdi.

Sağlık yetkilileri koronavirüs tespit edilen iki kişinin, Auckland şehrinde kaldıkları karantina otelinden başkent Wellington'a otomobille gittiklerini ve yolda kimseyle temas etmediklerini belirtti. Ancak yetkililer önlem amacıyla, bu kişilerle aynı uçakta bulunan yolcular ve aynı dönemde otelde kalan kişiler dâhil 320 kişiyi belirleyip irtibata geçti.