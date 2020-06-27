Pegasus bir uçuş hariç diğerlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada da Ercan’a günde 1 uçuşun olacağı ve söz konusu uçuşların da İstanbul’dan olacağı belirtildi.

İlgili tarihlerde uçuşu olup iptal edilen seferler için SMS bilgilendirmelerinin de yapıldığını bildiren Pegasus’un açıklaması şu şekilde:

“1-10 Temmuz Kıbrıs uçuşlarımız hakkında önemli bilgilendirme

Değerli Misafirlerimizin Dikkatine,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; 1-10 Temmuz 2020 tarihlerinde Kıbrıs’a günde sadece 1 sefer yapılacaktır.

Diğer gerçekleşmesi beklenen seferlerimiz iptal edilmiştir. Kıbrıs uçuşlarımız sadece İstanbul Sabiha Gökçen-Lefkoşa Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen olarak gerçekleştirilecektir.

Bu düzenlemeler kapsamında ilgili tarihlerde uçuşu olup iptal edilen seferler için SMS bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Bir diğer düzenleme ise; ülkeye giriş kuralları kapsamında A kategorisinde yer alan Türkiye'nin B kategorisine geçirilmesidir.

Böylece Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır.

Üzerinden 72 saat geçmemiş negatif sonuçlu bir PCR testine sahip olan misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilecek ve Kıbrıs girişinde kendilerine tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs’a da girişine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 19:50