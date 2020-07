PCR yeterli değil karantina da uygulanmalı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu, ülkeye girişlerde PCR testi yapan ekibin güçlendirilmesi gerektiğini, gemi ve uçaklarla günde ortalama bin kişinin ülkeye giriş yapmasının söz konusu olduğundan hareketle 300 olan günlük PCR testi kapasitesinin, 1000-1500’e çıkarılmaması durumunda büyük sıkıntı yaşanacağını belirtti.

Kurul, uluslararası bir yayına atıfta bulunarak, ülkeye girişlerde PCR testinin yeterli olmayacağını, karantinanın uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Sağlık Bakanlığını uyardı.

Kurul, Kovid-19 salgınına karşı mart ayından bu yana sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilemediğine dikkat çekerek, ülkeye girişlerin başlamasına yönelik kaygılarının arttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu “halk tarafından sorulan ve cevabı net olmayan soruları” da Bakanlar Kuruluna yöneltti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu, 30 Haziran’da eski Sağlık Bakanları Gülsen Bozkurt, Mustafa Arabacıoğlu, Filiz Besim ve eski Başhekimler Bülent Dizdarlı ve Ersan Berksel’in katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda görüşülen konular özetle şöyle aktarıldı:

“1. Uzmanlarla yapılan istişareler neticesinde Kovid 19 salgınına karşı mart ayından bu yana sağlık sistemindeki eksikliklerin (sağlık kadrosu eksikliği, düşük test kapasitesi) giderilemediğinin ortaya konulduğu, dolayısıyla ülkeye girişlerin başlamasına yönelik kaygılarının çok ciddi derecede arttığı görüşüldü. Ülkemizde daha önce kullanılan PCR testlerinin yeni alınan hızlı PCR testlerine göre daha doğru sonuçlar verdiği, yeni alınan hızlı PCR testlerinin güvenirliliğinin %60-70 oranında olduğu ve karantina uygulamazsa pozitif olduğu halde yanlışlıkla negatif çıkacak vakaların ülkeye giriş yapabilecekleri konusunda Sağlık Bakanlığının bilgilendirilmesi ve gerekirse bu konudaki düşüncelerinin sorulmasına karar verildi.

2. Ülkemizde PCR testlerini yapan ekibin güçlendirilmesi gerektiği, bahse konu ekibin zorlamalı çalışarak günde maksimum 300 test yapabileceği, ancak açılımın başlamasıyla birlikte gemi ve uçaklarla günde ortalama 1000 kişinin ülkeye giriş yapmasının söz konusu olacağı, dolayısıyla ülkedeki laboratuvarların kapasitesi arttırılarak günde 1000-1500 test yapabilecek noktaya gelemememiz halinde büyük sıkıntı yaşayacağımız konusunda fikir birliğine varıldı. Ülkemizdeki yeni mezun gençlerimizden sözleşmeli personel istihdamı yapılarak kapasite artırmak amacıyla gerekirse cihaz sayısının ve hata payı daha az olan PCR testlerinin sayısının arttırılması gerektiği konusunda yine Sağlık bakanlığının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı .

3. Amacımızın sessiz taşıyıcıları tespit etmek olması gerektiği, ancak son yapılan bir araştırma olan ve “Annals of Internal Medicine” dergisinde yayınlanan “Variation in False-Negative Rate of Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction–Based SARS-CoV-2 Tests by Time Since Exposure” başlıklı makalede (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7240870/) virüsü taşıyan bir kişide PCR testi 1. Gün %100, 4. Gün %67, 5. Gün %53 negatif çıkmakta olduğu saptamasından hareketle, ülkeye girişlerde tek başına PCR testinin yeterli olmayacağı ve karantina uygulamanın gerekli olduğu konusunda ilgili bakanlığı uyarma kararı alındı.

4. GKRY’nin 17 laboratuvarla günde maksimum 1000 PCR testi yaparken bizim günde maksimum 300 test yapabildiğimizi, dolayısıyla mevcut şartlar ve sağlık altyapısı göz önünde bulundurulduğunda ülkeye karantinasız girişlerin başlamasının doğru olmadığı konusunda bakanlığı bir kez daha uyarma ihtiyacı duyuldu.”

5. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu Bakanlar Kuruluna özetle şu soruları da yöneltti:

“Soru 1: Ercan Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak stantlarda alınan örnekler neticesinde PCR testi pozitif çıkan kişiler ülkeye kabul edilecek mi?

Soru 2: PCR örneklerini alacak yeterli ekibimiz var mı? Personel eğitimden geçirildi mi?

Soru 3: Ülkeye karantinalı giriş yapacak olanlar nerede veya nerelerde, kimin gözetiminde karantinaya alınacaklar? PCR testi pozitif çıkanlar geri gönderilmeyeceklerse nerede izolasyona tabi tutulacaklar?

Soru 4: Karantinalı gelecek olan KKTC vatandaşları ile yabancıların karantina ücretleri kimin tarafından karşılanacak?

Soru 5: 1 Temmuz tarihinden itibaren turistlerin Güney’den KKTC’ye geçme talebi olursa uygulama nasıl olacak? Kara kapılarında PCR testi yapılacak mı?

Soru 6: Türkiye’den gelecek olanlardan istenen PCR testleri sadece devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden mi olacak? Yoksa özelde yapılan testlerde kabul edilecek mi?

Soru 7: Güney Kıbrıs’a, gelmeden son 72 saat içerisinde PCR testi yaparak giriş yapan, 5 gün Güney‘de tatil yaptıktan sonra KKTC’ye geçmek isteyen İtalya, Fransa ve İspanya vatandaşları kuzeye geçmek isterse uygulama nasıl olacaktır?”