Pazartesi Maliye Bakanlığı’nın elektriği kesiliyor, sırada Saray da var!

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre pazartesi Maliye Bakanlığı’nın elektriği "borcu nedeniyle" kesilecek. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın ifade ettiğine göre 77 Bin TL’lik borcu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı da sırada...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, önümüzdeki hafta devlet dairelerinde ve bakanlıklarda “borçlar” nedeniyle yeni elektrik kesintileri olacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Özkıraç, “pazartesi Maliye Bakanlığı’nda elektrik kesilecek. Bu konuda kararlıyız. Maliyeden sonra sıradaki de gelecek… Mesela 77 Bin TL borcu olan Cumhurbaşkanlığı sarayı var sırada…” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) toplamda 15 milyon TL borcu olan Güzelyurt Kaymakamlığı’na bağlı kurumların elektrik enerjilerini kesen iki KIB-TEK çalışanının önce polise ifade vermeye çağrılması ardından da haklarında “görevi kötüye kullanmak” suçundan dava okuması konusunda ise Kıbrıs Postası’na konuşan Özkıraç, “Sendikaya ve şahsımı onlarca dava var, takmıyoruz...” dedi.