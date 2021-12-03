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Pazar’dan Perşembe’ye kadar yağışlı

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Pazar’dan Perşembe’ye kadar yağışlı
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Pazar’dan Perşembe’ye kadar yağışlı

Pazar gününden başlayarak Perşembeye kadar yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmini raporuna göre, 4- 10 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu, Pazar parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Salı parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak, perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak, cuma parçalı bulutlu olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK DÜŞECEK

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 20-23 derece, pazar günü ise 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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