Pazarcılar Birliği’nden Harmancı’ya Işıklandırma Teşekkürü

Lefkoşa açık pazarının, yeni yerinde son sistem ışıklandırma sistemleri ile donatılarak esnafın ve vatandaşın hizmetine sunulması Pazarcılar Birliği tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli yaptığı açıklama ile Lefkoşa’ya bu eseri kazandıran Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Garabli açıklamasında şöyle dedi;

LTB Başkanı Sn Mehmet Harmancı yeni pazar yerimizdeki olağan üstü kaliteli ışıklandırma sistemiyle gecemizi gündüz ettiğiniz ve bu sayede çalışma saatlerimizi artırdığınız için biz Pazarcılar Birliği olarak teşekkürü bir borç biliriz emeğinize yüreğinize sağlık...