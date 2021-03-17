Pazarcılar Birliği Başkanı Garabli'den 'Çanakkale' mesajı

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli’li, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk tarihinde önemli zaferlerin yer aldığını belirten Başkan Garabli’li, "Tarihi destanlarla dolu olan Milletimizin en önemli zaferlerinden biridir Çanakkale. Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Garabli mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yoksulluk ve sefalet içerisinde düşmana karşı iman dolu yüreklerini siper eden Kahramanlarımızın vatan aşkını tüm dünyaya haykırdığı Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 'Çanakkale geçilmez' diyerek Türk Milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren, vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet kavramlarına yeni bir mana yükleyen Şerefli Türk Ordusu, bu değerleri uğruna yapabileceklerini tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türkü de mücadele yıllarında Çanakkale Destanı’nın benzerini Rum saldırılarına karşı direnerek göstermiştir. Erenköy Direnişi de buna en güzel örneklerden biridir.

Bu Kutlu Zafer, 'Taarruzu değil, ölmeyi' emrediyorum diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden 200 bini aşkın şehidimizin, on binlerce gazimizin ve kısacası topyekun milletimizin zaferidir.