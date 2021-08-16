Pazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

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Pazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu
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Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği, SMA Tip-1 hastası 9 aylık Asya bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere 4 bin 205 TL yardımda bulundu.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, yardımı teslim ederken en büyük dileklerinin Asya bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.
Garabli, “Bizler tarafından yapılan bağış toplam 4 bin 205 TL’dir. Aidatını ödeyerek Asya bebeğin tedavisi için katkıda bulunan tüm pazar esnafına ve pazarcı olmadan destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim” dedi.

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