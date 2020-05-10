DP Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, alınan kararlar nedeniyle sektörler arasındaki dayanışmanın bozulduğunu ifade etti.

İnsanlar arasındaki adalet duygusunun giderek zedelendiğini vurgulayan Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

“Kaç kez ikaz ettik. Alınan kararlar nedeniyle sektörler arası dayanışma bozuluyor. İnsanlarımız arasında adalet duygusu giderek daha da zedeleniyor diye. İşte şimdi de restorantçılar ve oteller haksız rekabet tartışması içine girdi. Pasta küçüldü ancak yiyicisi çoğaldı. Ve restorant işletmeleri yerden göğe haklı durumda. Hükümet retorant işletmeleri dışındakilere paket servis izni vermemeli.. Vatandaşımız yıllardır hizmet aldığı testiranttan şaşmamalı. Restorant sahibi verdiği hizmeti kaliteli ve ucuz tutmalı”