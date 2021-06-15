Paşaköy’de endüstriyel keneviri üretilecek

Türkiye’nin endüstriyel tarım noktasında ihtiyaç duyduğu ürünleri karşılamak ve ekonomik kalkınma yaratmak adına “ne ekilip, ne biçilebileceğini” düşünen hükümet, “endüstriyel kenevir üretimi” için kolları sıvamış durumda.

1930’lu yıllara kadar Kıbrıs adasında üretilen kenevirin, uyuşturucu anlamındaki keyfi kullanımından ziyade, sanayi hammaddesi olarak üretilmesi noktasında adım atmaya hazırlanan hükümet, Türkiye’den; Mesarya ovasına akan su ile kenevir yetiştirmeyi planlıyor.

Pilot bölge olarak Paşaköy’ü seçen ve yasal altyapının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürüten hükümetin, ilk olarak uyuşturucu kullanımı ile sanayi amaçlı üretimi ayıran bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor.

“SU BUNUN İÇİN MESARYA OVASINA AKIYOR”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin endüstriyel tarım noktasında ihtiyaç duyduğu ürünleri KKTC’de üretip göndererek ekonomik kalkınma yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Su bunun için Mesarya ovasına akıyor” diyen Arıklı, endüstriyel kenevir konusunun tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de gündeminde olduğunu, Türkiye’de de endüstriyel kenevir üretimi yapıldığını anımsatarak, “Kenevir 1930’lu yıllara kadar Kıbrıs’ta da üretiliyordu. 150 çeşit ürünün sanayi hammaddesi olarak kullanılıyor. Bu kapsamda bizim de bir çalışmamız var” dedi.