Parti başkanlarının gizli görüşmesi sonrası CTP MYK da toplanıyor

CTP, HP, TDP ve DP Genel Başkanlarının, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantı sonrası CTP MYK toplanma kararı aldı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanları, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde bugün 3 buçuk saatlik gizli bir görüşme gerçekleştirdi.
Dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik görüşmenin yapıldığı toplantının ardından, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Merkez Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırdı.
CTP MYK’da parti başkanlarının gizli gerçekleştirdiği toplantının değerlendirilmesi bekleniyor.