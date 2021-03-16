Park içerisinde ahlaksızlığa polis müdahale etti

Mağusa’da kamuya açık park içerisinde cinsel taciz olayı yaşandı, olay bölgede tedirginliğe yol açtı. 45 yaşındaki Mahmut Bazuka isimli kişinin, dün Anıt Parkı içerisinde 17 yaşlarındaki 3 kıza bakarak mastürbasyon yaptığı öğrenildi.

Polise yapılan şikayet üzerine Mahmut Bazuka tutuklandı.

Bazuka’nın, yürütülen soruşturma kapsamında cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için Barış Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’ne kontrole götürüldüğü öğrenildi.

Polisin yaşanan olayın ardından söz konusu şahıs hakkında “Cinsel taciz”, “Müstehcen teşhir ve hayasızlık” suçlamaları ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, cezai raporunun temin edilmesinin ardından Bazuka’nın teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.