Paralar Güney Kıbrıs’a aktarıldı

“Cumhuriyet tarihini en büyük şahsi vurgunu” diye nitelendirilen Thodex skandalında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçarken, 62 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada şu ana kadar tutuklanan olmadı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugün yayımlanan makalesinde, “Thodex adlı kripto borsa vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısından ötürü adını açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattı.” ifadelerini yer verdi.

Thodex mimliydi: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye’de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs’taydı, yani para aklama cenneti…

Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

“BOŞ, KİŞİLİK VERİLMİŞ VE AKTİF KULLANICIYMIŞ GİBİ GÖRÜNEN HESAPLAR…”

Paralel hesap: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

Porsche verilmedi: Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD’de kurudukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu, fakat kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 12:48