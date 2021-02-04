Pandemi Hemşiresi açıkladı: '' Geç kalmadan aşı oldum''

Pandemi Hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, artış gösteren vakalar ve enfekte olan kişilerin sağlığındaki kötü gidişat nedeniyle geç kalmadan aşı olduğunu duyurdu.

Pandemi Hemşiresi açıkladı: '' Geç kalmadan aşı oldum''
banner23

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Pandemi hemşiresi olarak ilk etapta Koronavirüs aşısı yaptırmayı reddettiğini belirten Köse, artış gösteren vakalar ve enfekte olan kişilerin sağlığındaki kötü gidişat nedeniyle geç kalmadan aşı olduğunu söyledi. Köse’nin sosyal medya paylaşımı şöyle: “Bugün 80 vaka, bir rekor daha... Aferin devam edin bakalım. Film nerede kopacak... Karantinada çalışan bir sağlık çalışanı olarak aşı önceliğimiz olduğunu herkes biliyor, ama ben ilk etapta aşı olmayı reddetmiştim. Ancak son dönemdeki Koronavirüs ile enfekte olan hastaların, sağlıklarındaki kötü gidişat beni korkuttuğu icin geç olmadan aşımı yaptırdım. Umarım en erken zamanda tüm vatandaşlarımıza yetecek aşıya sahip oluruz."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Okul Öncesi ve İlkokul dersleri artık BRT2’de
Okul Öncesi ve İlkokul dersleri artık BRT2’de
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18