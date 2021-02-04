Pandemi Hemşiresi açıkladı: '' Geç kalmadan aşı oldum''

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Pandemi hemşiresi olarak ilk etapta Koronavirüs aşısı yaptırmayı reddettiğini belirten Köse, artış gösteren vakalar ve enfekte olan kişilerin sağlığındaki kötü gidişat nedeniyle geç kalmadan aşı olduğunu söyledi. Köse’nin sosyal medya paylaşımı şöyle: “Bugün 80 vaka, bir rekor daha... Aferin devam edin bakalım. Film nerede kopacak... Karantinada çalışan bir sağlık çalışanı olarak aşı önceliğimiz olduğunu herkes biliyor, ama ben ilk etapta aşı olmayı reddetmiştim. Ancak son dönemdeki Koronavirüs ile enfekte olan hastaların, sağlıklarındaki kötü gidişat beni korkuttuğu icin geç olmadan aşımı yaptırdım. Umarım en erken zamanda tüm vatandaşlarımıza yetecek aşıya sahip oluruz."