Palm Beach'e Çipura Akını

Palm Beach'e Çipura Akını
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Güney'de faaliyet gösteren bir balık üretme çiftliği olumsuz hava koşulları nedeniyle patladı.Gazimağusa Palm beach bölgesine çipuralar akın etti. ÇİFTCİLERE TAZMİNAT ÖDENECEK!   Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bugün,Çiftçilerin hava koşulları nedeniyle maruz kaldığı hasarlar için çiftçilere derhal tazminat ödeneceğini duyurdu."Hükümet sürekli olarak çiftçilerin maruz kaldığı her türlü zararla uğraşıyor" dedi. Kırsal sigortacılık için yeni reformun başlatılmasının da önemli bir faktör olduğunu vurguladı .Efthymiou ise, CAPO'nun Noel'den önce 55 milyon avro tutarındaki parayı ödemeyi beşinci kez, diğer 20 milyonu ise yatırım projeleri olduğunu söyledi.



MHA

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020, 14:33
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YORUMLAR
Kemal
Kemal - 3 saat Önce

Aferin ne rum/ kibris cumhueiyeti

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