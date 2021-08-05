Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha: ''KKTC'nin yanındayız"

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha, KKTC'nin tanıtılma sürecine ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu: “KKTC’de yaşayan Pakistan vatandaşları orada bir kardeş gibi muamele gösteren Kıbrıs halkını çok takdir etmektedir.”

Pasha , KKTC'nin uluslararası kamuoyuna tanıtılması noktasında Pakistan’ın Kıbrıs temsilciliği bulunan tek ülke olduğunu vurguladı: “KKTC'nin yanındayız ve Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.”

Pasha , “Türkiye ve KKTC tarafından atılan adımları destekliyoruz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.