Özyiğit, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi.

"Sn. Tatar, sosyal medyada paylaşım yaparken de; Dünya basınına röportaj verirken de bizi utandırıyor" ifadelerini kullanan Özyiğit, şunları kaydetti:

"Bir gün aleni ırkçılık yapıyor, insanlık onuru adına utanıyoruz. Ertesi gün kendini gülünç duruma düşürüyor, makamı adına utanıyoruz."

Özyiğit, Cumhurbaşkanlığının daha ilk aylarından sadece başarısız bir dönem geçireceğini değil, Kıbrıslı Türklerin itibarını da yerle bir edeceğini herkesin gözüne soktuğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığının daha ilk aylarından sadece başarısız bir dönem geçireceğini değil, Kıbrıslı Türklerin itibarını da yerle bir edeceğini resmen hepimizin gözüne sokuyor."