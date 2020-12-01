Özyiğit: “1-2 gün içerisinde gidilecek köyün minaresi görünür...”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ adlı programa konuk olarak hükümet kurma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, “Bizim belirli temel ilkelerimiz var, iradeye saldırı vardır, müdahale vardır; bütün bunları konuşabileceğimiz, kurumlarımızı yönetebileceğimiz…” ifadelerini kullanarak, yeni bütçede de açıkla başlanacağının aşikâr olduğunu belirtti.

“KENDİSİNE VERİLDİ Mİ?”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Türkiye’den yalvar yakar para mı istenecek? Ersin Tatar, 'bizim olmadığımız hükümete Türkiye vermez' diyor... Kendisine verildi mi?” diyerek geçtiğimiz günlerde ülkeye Türkiye’den gelecek olan 117 milyon TL’nin ülkeye gelmediğini açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bahsi geçen konuyu birçok kez konuşmaya çalıştığını da aktaran Özyiğit, “Amcaoğlu’na konuyu her sorduğumda cevap vermemek için dışarı çıktı…” dedi.

Özyiğit, halka karşı ötekileştirme yapıldığını, toplumun kamplara bölünmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde hala 4’lü koalisyon hükümetini konuşma boyutuna gelinmediğini, sadece ‘konuşulsun mu, konuşulmasın mı’ fikirlerinin konuşulduğunu ifade eden Cemal Özyiğit, tavırların bugün belli olacağını ve TDP’nin ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

“KURUMLARIMIZIN BU ÜLKENİN SIKINTILARI İÇİN ELDEN ÇIKARTILMASINI İSTEMİYORUZ”

Özyiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Karara bağladığımız bir 100 maddelik çalışma vardı… Gelirlerimizi nasıl arttırabiliriz, giderlerimizi nasıl azaltabiliriz… Araba almak değil, ihtiyaç fazlası olanı elden çıkarmak… Kurumlarımızın bu ülkenin sıkıntıları için elden çıkartılmasını istemiyoruz… Verimli ve işlevsel bir şekilde çalıştırılmasını istiyoruz…”

“EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞALIM”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Eğri oturup doğru konuşalım… Ülkenin sıkıntılarını doğru konuşmazsak, sağlıklı bir zemine oturup konuşmazsak… Sağlıklı bir zeminde, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendine yönetebildiğini konuşmalıyız. Hükümet oluştururken de bunları konuşacağız, kendi temel ilkelerimizden taviz vererek değil…” dedi.

“TOPLUMUN ZAMAN KAYBINA İHTİYACI YOKTUR”

Evine ekmek götüremeyen birçok esnafın, insan olduğuna vurgu yapan Özyiğit, “Toplumun zaman kaybına ihtiyacı yoktur” diyerek “Bir iki gün içerisinden gidilecek köyün minaresi görünür diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, belirli temel ilkelerde bir uzlaşı sağlanacağını ve diye düşünüyorum yapılacaklarda toplumun beklentilerini karşılama konusunda uzlaşı sağlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.

“ANLAŞMADAN ‘ŞU BAKANLIK İSTENDİ’ GİBİ BİR DURUM OLAMAZ”

Son zamanlarda güncel siyasi durumdan ötürü TDP hakkında birçok haber yapıldığını ve bu haberlerde de ‘bakanlık pazarlığı’ yapıldığına ilişkin ifadelerin yer aldığını söyleyen TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Anlaşıp masaya oturmadan ‘şu bakanlık istendi, şunun pazarlığı oldu’ gibi bir durum olamaz” dedi.

TDP’nin duruşunun net olduğunun altını çizen Özyiğit, “Merkez Yönetim Kurulumuzda da ayrıntılandırdık; CTP’nin belirli temel ilkelerine ekleyeceklerimiz var” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası