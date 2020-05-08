Öztürkler: Ülkeden Ayrılan Öğrenci Sayısı 30 Bin

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası TV’de konuştu.

“ADADAN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYISI 50 BİN DEĞİL”

Meclis’te, pandemi sürecinde ülkeden ayrılan öğrencilerin sayısına ilişkin bazı konuşmalar yapıldığına tanıklık ettiğini belirten Öztürkler, “Adamızdan 50 bin öğrencinin ayrıldığını ifade etti bazı siyasilerimiz. Ama bu rakam 50 bin değil, 30 bindir. Bu bilgileri biz Muhaceret Dairesi’nden talep ettik” dedi.

ÜLKEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYISI 30 BİN

Ülkeden ayrılan 30 bin öğrencinin 26 bininin Türkiye’den gelen öğrenciler olduğunu, 4 binin ise diğer ülkelerden gelen öğrenciler olduğunu belirten Öztürkler, adada kalan öğrenci sayısının da ortalama 30 bin kadar olduğunu belirtti.

ÜLKEDE KALAN ÖĞRENCİ SAYISI 30 BİN

Öztürkler, adada kalan 30 bin öğrencinin 19 bininin uluslarası öğrenci olduğunu, 10 bin civarının ise Türkiye’den gelen öğrencilerden oluştuğunu ifade etti.

Kıbrıs Postası