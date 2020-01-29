Öztürkler gözyaşları arasında uğurlandı

Öztürkler gözyaşları arasında uğurlandı
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Mağusa Lefkoşa anayolunda Korkuteli kavşağı yakınlarında 3 gencin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden Günay Öztürkler Mağusa'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazına müteakip Harika Mahallesi camiinde  kılınan cenaze namazının ardından Öztürkler Mağusa Kabristanlığı'na defnedildi.

Öztürkler'in beklenmedik ölümü tüm sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Gözyaşlarının sele döndüğü cenaze töreninde feryatlar yürekleri dağladı.

Cenaze töreninde Öztürkler'in ailesi güçlükle ayakta durabilirken, baygınlık geçiren aile bireyleri sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

kıbrıs postası

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