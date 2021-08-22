Öztürk'ten tüp gaz zammı açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, tüp gaz zammı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dikkat! Tüp gaz zamlanmadı” diyerek halkı uyardı.

Surlariçi bölgesinde bir marketin 120 TL’ye tüp sattığı iddiası üzerine konuşan Öztürk, zam yapılmadığını, vatandaşların pahalı tüp gaz satanı şikayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

Enver Öztürk’ün açıklaması şöyle:

Dikkat! Tüp gaz zamlanmadı

Bugün bir vatandaş Surlariçi’nde bir markettin tüpü 120-TL'ye sattığını iddia etmiş! ZAM yapılmadığı ve sn. bakan tarafından yapılmayacağı açıklandığı halde bazı uyanıklar zam yapılmış gibi algı operasyonu yapıyor!

Tedarikçi firmaların stoklarında eksilme olması ya da ZAM beklentisi ile piyasaya tüp vermemesini veya yeteri kadar vermemesini fırsat bilip fahiş fiyattan tüp satan varsa lütfen Ticaret Dairesine şikayette bulunun, gereği yapılsın.

Halkı kazıklamaya çalışan varsa şikayet etmek, hem tüketiciyi korumak hem de vatandaşlık görevidir.