Öztürk: “İlacı Türkiye’den Getirmek İçin Çalışma Başlatıyorum”

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’ten, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki geldi.

Öztürk açıklamasında şöyle dedi;

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nicos Anastasiades ile telefon görüşmesi yapıyor ve Anastasiades, sağlık komitesi çerçevesinde ele alınan ihtiyaçlardan biri olan korona virüs tedavisinde kullanılan ve Güney Kıbrıs'ta üretilen Chloroquine / Klorokin ilacından 2 bin adetin, ayrıca bir miktar korunma giysisinin Kıbrıs Türk tarafına önümüzdeki hafta iletileceği bilgisini veriyor. Ve bu haber bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından servis ediliyor. Yıllardır olduğu gibi, bu salgının başımıza geldiği ilk günden beri kendi kafasına göre hareket ederek kapılar kapatan, kimseye sormadan adımlar atan Rumların böylesi bir adım atmasını samimi bulmadığım gibi, haber konusu haline gelen olan rakamın kutusunun 17.95 Türk Lirası olduğunu hatırlatır, 2000 paketin de 35.900 TL’na tekamül ettiğini vurgulamak isterim.

Yani Cumhurbaşkanlığımız, Rum komşumuzu “şirin” göstermek için servis ettiği haberin sadece rakamlarına baktığımızda, bunun sadakadan başka bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Kaldı ki, başından beri Anavatanımız Türkiye’den gelen yardımları görmezden gelen sayın Cumhurbaşkanımıza hatırlatmak isterim ki; “Türkiye şu ana kadar ciddi anlamda tıbbi ve ekonomik yardımda bulunmuş, her zaman da Kıbrıs Türk Halkının yanında olacağını vurgulamıştır.” Her konuda yardımını esirgemeyen Türkiye’ye tek bir kelime teşekkür etmeyen Sayın Akıncı’nın böylesi bir bilgiyi haber olarak servis etmesi gerçekten manidardır.

Ben, hem şahsi, hem de bu ülkenin Milletvekili olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin göndereceği bu sadakayı kabul etmiyor, ayrıca en hızlı şekilde, bu ilacın maliyetini kendi cebimden karşılamak suretiyle Türkiye’den bu ilaçları getirmek için çalışmalara başlıyorum.

Sayın Akıncı’yı bilmem ama, biz Türkiye ile bir birimize yeteriz…