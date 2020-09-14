ÖZTÜRK; ÇEKİLMEK NE DEMEK? YARIŞIN EN İDDİALI ADAYINA SAHİBİZ

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk bugün katıldığı bir TV programında; “Arıklı’nın çekileceği iddia ediliyor. Ne dersiniz?” Sorusuna verdiği cevapta şunları söyledi; “Biz zaten seçim çalışmalarımızı tamamlamıştık. Adayı tam 2 kez turladık. Diğer adaylar henüz bir defa dahi Adayı dolaşmadılar.