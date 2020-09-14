ÖZTÜRK; ÇEKİLMEK NE DEMEK? YARIŞIN EN İDDİALI ADAYINA SAHİBİZ

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk bugün katıldığı bir TV programında; “Arıklı’nın çekileceği iddia ediliyor. Ne dersiniz?” Sorusuna verdiği cevapta şunları söyledi; “Biz zaten seçim çalışmalarımızı tamamlamıştık. Adayı tam 2 kez turladık. Diğer adaylar henüz bir defa dahi Adayı dolaşmadılar.

ÖZTÜRK; ÇEKİLMEK NE DEMEK? YARIŞIN EN İDDİALI ADAYINA SAHİBİZ
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk bugün katıldığı bir TV programında; “Arıklı’nın çekileceği iddia ediliyor. Ne dersiniz?” Sorusuna verdiği cevapta şunları söyledi; “Biz zaten seçim çalışmalarımızı tamamlamıştık. Adayı tam 2 kez turladık. Diğer adaylar henüz bir defa dahi Adayı dolaşmadılar. 

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk bugün katıldığı bir TV programında; “Arıklı’nın çekileceği iddia ediliyor. Ne dersiniz?” Sorusuna verdiği cevapta şunları söyledi; “Biz zaten seçim çalışmalarımızı tamamlamıştık. Adayı tam 2 kez turladık. Diğer adaylar henüz bir defa dahi Adayı dolaşmadılar.  Sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Seçimlerin en iddialı partisiyiz ve en iddialı adaya sahibiz. Talihsiz bir virüs bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Sayın Başkanımız çok kısa bir sürede bu hastalığı yenip aramıza katılacaktır. Biz ikinci tura kalacağız. Çekilmek ne demek. Biz bu iddialara gülüp geçiyoruz” dedi.

 

Öztürk bu Hükümetin başarısız olduğunu söyleyerek;” Bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı ve direksiyona geçmeli” dedi.

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