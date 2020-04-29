Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı günlerden bu yana birçok defa Türkiye’den KKTC’ye gönderilen tıbbi malzemeleri kendi özel uçağıyla taşıyan İşadamı Mete Özmerter, biraz sonra içerisinde hızlı kit ve maskelerin de bulunduğu tıbbi malzemeleri getirmek üzere İstanbul’dan KKTC’ye yeniden havalanıyor.
Özmerter, hızlı kit ve maskeleri İstanbul’dan getiriyor
İşadamı, İktisat Bank’ın sahibi Mete Özmerter bir kez daha hızlı kit ve maskeler içeren tıbbi malzemelerle biraz sonra özel uçağıyla İstanbul’dan kalkıyor.
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YORUMLAR
Nadir Kılgın - 49 dakika Önce
Bu adamın hakkını asla ödeyemeyiz.Helal olsun Mete Beye
Tebrikler mete helal sana