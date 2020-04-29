Özmerter, hızlı kit ve maskeleri İstanbul’dan getiriyor

İşadamı, İktisat Bank’ın sahibi Mete Özmerter bir kez daha hızlı kit ve maskeler içeren tıbbi malzemelerle biraz sonra özel uçağıyla İstanbul’dan kalkıyor.

Özmerter, hızlı kit ve maskeleri İstanbul’dan getiriyor
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Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı günlerden bu yana birçok defa Türkiye’den KKTC’ye gönderilen tıbbi malzemeleri kendi özel uçağıyla taşıyan İşadamı Mete Özmerter, biraz sonra içerisinde hızlı kit ve maskelerin de bulunduğu tıbbi malzemeleri getirmek üzere İstanbul’dan KKTC’ye yeniden havalanıyor.

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YORUMLAR
Alpay ince
Alpay ince - 4 saat Önce

Tebrikler mete helal sana

Şenol Avcı
Şenol Avcı - 7 saat Önce

Helal olsun sana be Mete..

GÜLGÜN yeşilada
GÜLGÜN yeşilada - 5 saat Önce

Helal olsun Mete Bey

Nadir Kılgın
Nadir Kılgın - 49 dakika Önce

Bu adamın hakkını asla ödeyemeyiz.Helal olsun Mete Beye

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