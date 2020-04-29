Özmerter, hızlı kit ve maskeleri İstanbul’dan getiriyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı günlerden bu yana birçok defa Türkiye’den KKTC’ye gönderilen tıbbi malzemeleri kendi özel uçağıyla taşıyan İşadamı Mete Özmerter, biraz sonra içerisinde hızlı kit ve maskelerin de bulunduğu tıbbi malzemeleri getirmek üzere İstanbul’dan KKTC’ye yeniden havalanıyor.