Özlem Gürkut'tan korkutan uyarı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, rastgele testler konusunda endişeli olduğunu ifade etti…
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, rastgele testler konusunda endişeli olduğunu ifade etti…
Katıldığı TV programında konuşan Özlem Gürkut rastgele testlerin ne denli yeterli olacağına ilişkin endişelerini dile getirerek bakanlığın bu konuda ayrıntılı açıklama yapması gerektiğini vurguladı.
Özlem Gürkut, “Öğrendiğim kadarıyla tedavide çalışan arkadaşlar da bu bilgiden yoksun. Üst komite sanırız biliyor.” dedi.
KTTB Başkanı Özlem Gürkut "aramızda pozitif vakalar dolaşıyor" dedi.
Kıbrıs Postası