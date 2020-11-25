Özkıraç’tan, El-Sen Yönetimindeki İstifalar Ve Gelişmelerle İlgili Açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu Başkan Kubilay Özkıraç, 4 Temmuz’da seçimle belirlenen yeni yönetimde, dış müdahalelerle istifa eden 15 kişinin yerine 7 kişi atandığını, geriye kalan atamaların da önümüzdeki hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Özkıraç, “Küçük hesaplarla uğraşmak yerine büyük resme karşı kavga veriyoruz. Dilene dilene değil direne direne kazanacağımızı biliyoruz! Yola devam” dedi.

Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, El-Sen yönetiminde yaşanan istifalarla ilgili gelişmeleri aktardı.

Özkıraç, sendika olarak bir taraftan dünyayı saran bu krizle mücadele ederken, diğer taraftan 4 Temmuz’da üyeleri tarafından ortaya konan iradeyi bir türlü hazmedemeyen kesimlerle de mücadele etmek zorunda bırakıldıklarını savundu. Özkıraç, “Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan müdahaleye karşı dik durup her alanda ‘İrademize dokunma’ derken, diğer tarafta içimizdeki bir grup tarafından üyelerimizin de iradesine karşı yapılmakta olan saldırılara karşısında üzülsek de en ufak bir geri adım atmadan direnmekteyiz” dedi.

Kubilay Özkıraç, sendikada yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda da bulunarak, şunları kaydetti:

“Yaşanan bu süreçte 15 tane yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmişlerdir. Her ne kadar da bölücülük yapıp iftiralarla kendi sendikalarını yıpratsalarsa da, biz kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve her türlü mücadelede birlikte olacağımıza inancımızı belirtiyoruz. Bu bağlamda istifa eden arkadaşlarımızın yerine 7 kişi atanmış bulunmaktadır. Geriye kalan atamalar da bu önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacaktır. Biz 4 Temmuz iradesiyle yolumuza devam ediyoruz.”

Ülkenin içerisinden geçtiği bu zor süreçte bir grup üyelerinin toplumsal mücadele yerine bireysel mücadeleyle uğraştığını, bunu yaparken yalana başvurduklarını iddia eden Özkıraç, ülkenin en stratejik gücüne sahip sendikanın açık hedef haline getirildiğini kaydetti. Özkıraç, “Hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğiz. ‘İstifalarımızı geri çekiyoruz, kabul görmezse imza kampanyası başlatacağız’ şantajına da bu bağlamda olumlu yanıt vermemiş durumdayız” dedi.