Özkıraç: “Halil Falyalı İhtiyacı Olan Herkese Elini Uzattı”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yardımlarıyla Kıbrıs Türkünün kalbinde taht kuran iş insanı Halil Falyalı’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Genç TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Özkıraç, Falyalı’ya plaketini Kıbrıs Türk halkı gönlünde vermiştir diyerek yardımsever iş adamına teşekkür etti.

“Böyle İnsanlara Babacan Adam Denir”

Özkıraç, “ben sendikacı kimliğimle emek kavgasında hem ezilenden hem sömürülenden yana oldum. Bu toplum ağır bedeller ödemiştir. Bu süreçte topluma hiçbir katkısı olmayan şirketler ve sermaye grupları halen daha bu ülkede söz sahibidir. Ama dikkatimi çeken olaylar da olmuştur. Bir iş adamımız uçağıyla gidip malzemeler alıp getirmiştir. Eleştirme hakkımız yoktur, burada da toplum ona teşekkür etmiştir. Halil Falyalı diye bir yurttaş var bu ülkede. Ben kendisini tanımıyorum. Ama onu tanıyanlara sordum. Ben burada kimsenin avukatlığını yapmıyorum ancak Halil Falyalı’nın yaptıkları beni etkilemiştir. Ona yakın insanlara sordum. Onunla ilgili bana şunu söylediler; “Aç kalan, ihtiyacı olan benim otele gelsin” demiş. Eskiden böyle insanlara babacan adam derlerdi” diye konuştu.

“Halil Falyalı Çalışanlarına Maaşlarından Fazla Ödeme Yapmıştır”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Halil Falyalı’nın yaptıklarının onda birini, bu ülkeden milyonlarca dolar kazanan Meritler, Cratoslar, Salamisler yapmamıştır. Anadoludan gelen emekçilere neler yaptıklarını da biliyoruz. Halil Falyalı’nın yanında çalışan Omorfo’lu bir çocukla konuştum. Bu süreçte bırakın Halil Bey’in yanında çalışana ödeme yapmasını, ihtiyacı olana maaşından da fazlasını ödemiştir. Halil Bey bu toplumun bağrından çıkan bir yurttaştır. Bu toplum Falyalı’ya toplu olarak plaketini gönlünde vermiştir, ben de bir yurttaş olarak kendisine teşekkür ederim. Bu toplum her şeyi yakından izlemiştir. Eminim bu toplumu Halil Bey de takip ediyor. Halil Bey de fazla üzülmesin gün ola harman ola. Ben de kendisiyle tanışmak istiyorum” dedi.