Özgürlüğe servet yatırdı

Zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu, 28 Ekim 2021 tarihinde 11:50-14:15 saatleri arasında Çatalköy- Girne adresinde zanlı Cemil Gökmen Mengüç’e ait ikametgahta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda yapılan aramada; ikametgah içerisinde yaklaşık 0, 5 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 314 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Yanaroğlu soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.