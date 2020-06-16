Özersay’dan Güney’de çalışanlara müjde

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Güney'e çalışmaya giden vatandaşların babalar gününü aileleriyle geçirebilmesi için cumartesi karantinasız dönüşlerine olanak tanındığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşların 20 Haziran Cumartesi günü karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebileceğini belirtti.

Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, çalışmak için Güney’e geçen vatandaşların Pazar günü babalar gününü aileleriyle geçirebilmeleri yönünde görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Özersay, “Çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden ve halen orada bulunan vatandaşlarımızın, 20 Haziran Cumartesi günü PCR test sonuçlarını göstererek, karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebilmeleri yönünde Bakanlar Kurulu’nda görüş birliğine varılmıştır. Bu karar, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşlarımızınkarantina sıkıntısı yaşamaksızın babalar gününü aileleriyle geçirebilmelerine olanak vermek üzere alınmıştır” dedi.

Özersay, bu maksatla yapılacak geçişlerin Metehan sınır kapısından gerçekleşmesi yönünde bir düzenleme de yapıldığını aktardı.

Güneyin Emekçileri, 11 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararın uygulamasının bir gün erkene çekilerek 21 Haziran’da Güney’den Kuzey’e geçiş olabilmesi için yeni bir düzenleme talebinde bulunmuştu.

Güneyin Emekçileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından 22 Haziran’dan itibaren işçilerin Güney Kıbrıs’a işlerine dönebileceklerinin açıklandığı hatırlatılarak, 21 Haziran’ın Babalar Günü olduğu ve birçok aileden babaların Güneyde zor şartlarda kaldığı belirtilmişti.

22 Haziran yerine 21 Haziran’da geçişlere, ya da bu olamasa da güneyden kuzeye geçişlere izin verilmesinin talep edildiği açıklamada, “Babalar gününde hem çocukları hem de babaları ve de aileleri sevindiriniz. Bu küçük iyiliği yapabilecek gücünüz var.” ifadelerine yer verilmişti.

Bu talepleri dikkate alan Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bu kararın alınmasını sağladı.