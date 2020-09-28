Özersay’dan canlı yayına katılmayan adaya tepki!

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Salı günü 6 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek bir televizyon programının bir adayın katılmaktan vazgeçtiği için iptal edildiğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, “Halkın önünde diğer adaylara karşı kendi görüşlerini savunma cesareti olmayan birisi, yarın uluslararası alanda bu Halkın hakkını yabancılar karşısında nasıl savunacak?” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Salı akşamı altı Cumhurbaşkanı adayı Genç Tv’de canlı yayında sevgili Mustafa Alkan’ın moderatörlüğünde görüşlemizi ortaya koyacak ve tartışacaktık, vatandaş da izleyip mukayese edebilecekti. Bize verilen bilgiye göre adaylardan biri programa katılmaktan vazgeçti! Program iptal! Diğer adaylarla bu tür programlara çıkmayacak anlaşılan.

Soru şudur: Halkın önünde diğer adaylara karşı kendi görüşlerini savunma cesareti olmayan birisi, yarın uluslararası alanda bu Halkın hakkını yabancılar karşısında nasıl savunacak?