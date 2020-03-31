Özersay, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü, öğrencilerin izin sorunu çözüldü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile, Türkiye'deki askeri okullarda bulunan ve sayılarının 100'ün üzerinde olduğu ifade edilen öğrencilerin izin sorunlarıyla ilgili görüştü.

Özersay, izin sorununun çözüldüğünü, artık isteyen öğrencilerin Türkiye'deki ailelerin yanına, isteyenlerinse KKTC'deki ailelerinin yanına dönebileceğini ifade etti.

Bakan Özersay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı sayın Hulusi Akar ile görüştüm, Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorunu çözebildik. Artık isteyen çocuklarımız gerek Türkiye’deki ailelerinin yanına gerekse buraya, KKTC’ye ailelerinin yanına dönebilecekler. Uzun bir süredir buradaki çok sayıda ailenin sıkıntı yaşadığı bu engelin aşılabilmiş olması haberini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bu sonucun alınabilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."