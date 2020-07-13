Özersay: Rumların iddiası teyide muhtaç

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ın KKTC’den geçen kaçak mültecilerden dolayı 5 pozitif vaka olduğunu söylemesi üzerine bu iddialara yanıt verdi

Hüseyin Ekmekçi’nin Günaydın Haber Kıbrıs programına bağlanan Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın kuzeyden güneye kaçak olarak geçen mültecilerin 5 tanesinin pozitif olduğunu iddia etmesi üzerine söz konusu konu için Rum tarafından gerekli kurumlardan konunun teyid edilmesini istediklerini belirtti.

Özersay, kuzeyden güneye geçmiş oldukları iddia edilen kaçak mülteciler için, İki Toplumlu Sağlık Komitesi ve Güney Kıbrıs’tan ilgili kurum ile temas halinde olduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın iddia ettiği gibi kuzeyden güneye bir geçiş oldu ise bunun bir an önce saptanması ve kaçak mültecilerin kuzeyde kimlerle temas ettiğinin bir an önce bulunması gerektiğini kaydetti.