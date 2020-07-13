Özersay: Rumların iddiası teyide muhtaç

Özersay: Rumların iddiası teyide muhtaç
banner23

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ın KKTC’den geçen kaçak mültecilerden dolayı 5 pozitif vaka olduğunu söylemesi üzerine bu iddialara yanıt verdi

Hüseyin Ekmekçi’nin Günaydın Haber Kıbrıs programına bağlanan Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın kuzeyden güneye kaçak olarak geçen mültecilerin 5 tanesinin pozitif olduğunu iddia etmesi üzerine söz konusu konu için Rum tarafından gerekli kurumlardan konunun teyid edilmesini istediklerini belirtti.

Özersay, kuzeyden güneye geçmiş oldukları iddia edilen kaçak mülteciler için, İki Toplumlu Sağlık Komitesi ve Güney Kıbrıs’tan ilgili kurum ile temas halinde olduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın iddia ettiği gibi kuzeyden güneye bir geçiş oldu ise bunun bir an önce saptanması ve kaçak mültecilerin kuzeyde kimlerle temas ettiğinin bir an önce bulunması gerektiğini kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Olaylı İlgili...
Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Olaylı İlgili...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18