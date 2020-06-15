Özersay: "Özel Jet ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı alınmadı"

Cumhuriyet Meclisi'nde 'Özel Jet' ile ilgili tartışmalar devam ederken, kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, konuyla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı alınmadığını açıkladı.

Özersay: "Özel Jet ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı alınmadı"
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Özersay, konunun Turizm ve Çevre Bakanı'nın bilgilendirme yaptığını ve bununla ilgili herhangi yazılı bir karar alınmadığını söyledi. Özersay "Turizm Bakanı, konunun turizmle ilgili bir konu olduğunu belirtti. Biz de izinle ilgili bir yazılı karar almadık, Resmi Gazete'de de böyle bir şey yayımlanmadı" ifadelerini kullandı.

Özersay, konuyla ilgili "Sağlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı arasında istişare yapıldı. Sağlık Bakanlığı, uçakla gelecek olanların merkez karantinaya girmesi konusunda sıkıntı olmadığını söyledi. Konu ile ilgiliyazı gerekli yerlere gönderildi" diye konuştu. 

Özersay, konuşmasında ülkeye girişler konusunda daha önce verilen özel izinler konusunda da örnekler verdi. 

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