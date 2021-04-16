Özersay isim vermeden TC İletişim Başkanı Altun'a cevap verdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesinin Kuran kursları ile ilgili kararının duyurulmasının ardından yapılan açıklamalar ile ilgili konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özersay, Anayasanın ilgili maddesine işaret ederek, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararının yerinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin tartışıldığı bu dönemde KKTC’nin ve özellikle de mahkemelerinin bağımsızlığının herkesin saygı göstermesi gereken bir husus olduğuna vurgu yapan Özersay, “Bu açıdan Türkiye’den bazı yetkililer tarafından yapılan aceleci ve Kıbrıs Türk yargısını yaralayan açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkiler açısından hiçbir biçimde doğru bulmuyoruz” dedi.

TC CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan kişilerin arasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulunuyordu.

Altun, konuyla ilgili açıklamasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karar ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünüdür. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır” ifadelerini kullanmıştı.

Kudret Özersay'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Anayasa Mahkememizin bireysel bir hak yahut özgürlüğü yasakladığını hiç sanmıyorum. Laikliği esas alan Anayasamızda açıkça belirtildiği üzere bu ülkede “din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında” yapılmak zorundadır (Md. 23/4).

Gerekçeli kararı görünce yasanın ilgili maddesinin neden Anayasaya aykırı bulunup iptal edildiğini herkes daha net anlar. İki devletli bir çözüm modelinin savunulmaya başlandığı bir dönemde o iki devletten biri olan KKTC’nin ve özellikle de mahkemelerinin bağımsızlığı herkesin saygı göstermesi gereken bir husustur.

Bu açıdan Türkiye’den bazı yetkililer tarafından yapılan aceleci ve Kıbrıs Türk yargısını yaralayan açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkiler açısından hiçbir biçimde doğru bulmuyoruz.”