Özersay'ı durdurmayı denediler ama başaramadılar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Londra’da King’s College London’da vereceği konferansa, Rum ve Yunan öğrenciler engel olmaya çalıştı. 30 kişilik Rum ve Yunan öğrenci grubu bu akşam binanın giriş kapısını kapatıp, Kudret Özersay’ın binaya girmesini ve Kıbrıs Türk’ünün sesini duyurmasını engellemeye çalıştı. Ancak bu girişim başarılı olamadı.

Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın King’s College’de bu akşam yaptığı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu.

Ancak bu girişimler amacına ulaşamadı ve Özersay konferansını sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren grup tüm Yunan ve Rum öğrencilerin okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini isteme çağrısında bulundu.

Bakan Özersay’ın King’s College’de yapacağı konuşmayı engellemek için Rum büyükelçinin de üniversite yönetimine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Buna rağmen üniversite yönetimi geri adım atmadı ve Bakan Özersay’a kendi sıfatıyla yani “KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” olarak konuşma imkanı verdi.