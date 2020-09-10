Özersay:" Fransa’nın davranışları sorumsuzluk örneğidir"

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini ve veto yetkisini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda kötüye kullandığını, Doğu Akdeniz bölgesindeki bölgesel barış ve istikrarı bozacak yaklaşımlar ortaya koyduğunu söyledi.

Özersay, “Doğu Akdeniz ile doğrudan ilgili olmayan bir devlet olarak Fransa’nın bu bölgede uyuşmazlığın taraflarından birini silahlandırmaya kalkışması, savaş uçaklarını göndererek tatbikat yapması BM ve AB içindeki konumunu kötüye kullanmaktan başka bir şey değildir. Fransa’yı bu sorumsuz davranışlarından bir an önce kaçınmaya davet ediyoruz. Fransa bu şekilde AB içerisinde Rum tarafı ve Yunanistan’dan destek almayı ve AB içinde varlık göstermeyi hedefliyorsa bu son derece yakışıksızdır ve bölge barışına zarar verir, gerginliği tetikler” şeklinde konuştu.

Fransa’nın İngilizler’in Avrupa Birliği’nden çekilmesiyle birlikte AB içerisinde Almanya karşısında dengeyi sağlayamayacağını gördüğünü ve bundan endişe duyduğuna işaret eden Özersay, “Bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini Almanya’yı dengelemek için, Almanların gücü altında ezilmemek için kullanmak istiyor. Son dönemde Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili olarak aktif bir siyaset izlemesi biraz da bununla ilgilidir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafına arka çıkarak AB içinde onların ve müttefiklerinin de desteğini almaya, Almanya’yı bu şekilde dengelemeye gayret etmektedir. Ancak sebebi ne isterse olsun Fransa’nın BM daimi üyesi bir devlet olarak bunu yapmaya hakkı olmadığı gibi yanlıştır da” dedi.

Özersay yaptığı açıklamada “Her devlet kendi dış politikasını dilediği şekilde şekillendirmekte özgürdür elbet. Ancak bölgesel barışı tehlikeye sokacak, gerginliğe neden olacak yaklaşımlar son derece yanlıştır. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesiyseniz uluslararası uyuşmazlıkların taraflarından birini kayıran yaklaşımlar ortaya koyma lüksünüz yoktur. Uyuşmazlıkların tarafları arasında belirli bir denge tutturmanız, mesafenizi korumanız ve sırt sıvazlamaktan kaçınmanız gerekir. Bu nedenle Fransa’nın davranışları sorumsuzluk örneğidir, umarım en erken zamanda bu tavırlarından vazgeçerler” ifadelerini kullandı.