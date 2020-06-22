Özersay eleştirileri cevapladı

Meclis Genel Kurul’unda milletvekillerinin 62. Madde üzerinden söz alarak yaptıkları konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hem konuşma yapanların ağırlıkla özel jet olayı ve kabine değişikliğine yönelik eleştirileri, hem de kendisine yöneltilen sözlü soruları cevapladı.

İlk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Başbakan Tatar’ın “Bakanlar kurulunda konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemişti” demesini eleştirerek, böyle bir yatırımcının ülkeye gelmesine kimsenin itirazı olamayacağını ancak bu gelecek kişilere “şimdi gelecekseniz karantinada kalacaksınız 14 gün” diyebileceğini söyledi.

Polis raporunda hatalı bulunursa (Başbakanın) diğer bakanları da görevden alıp almayacağını soran Özyiğit, en üzüntü veren yanının bu görev değişikliklerinin TC Büyükelçiliğiyle istişare edilmesi olduğunu söyledi.

“ÖNCE ELÇİ SONRA SARAY… BU ÜLKEYİ DAHA NE HALLERE DÜŞÜRECEKSİNİZ”

“Önce elçi sonra Saray.. Bu ülkeyi daha ne hallere düşüreceksiniz” diyen Özyiğit, geçmişte de bu tür sıkıntılar olduğunu ve Büyükelçilerin bakanlar kuruluna katılmasının engellendiğini hatırlatarak, bu yapılanlara anlam vermekte zorlandığını kaydetti.

Özyiğit, dün alınan geçişlerin bugüne alınması kararını da eleştirerek, Güneyle olan temaslar konusunun önce Cumhurbaşkanlığı sonra BM, teknik komitelerle görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Özyiğit, sınır kapılarında yaşanan ve yaşanması öngörülen aksaklıklara işaret etti.

Kendilerinin de Ombudsmanda soruşturma talep ettiklerini ve raporların ardından değerlendirmede bulunacaklarını kaydetti.