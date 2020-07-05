Özersay'dan son dakika açıklaması

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından açıklama yaparak belirsizliği ortadan kaldırdı.

Ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılmamıştır diyen Özersay, yeni kuralların açıklanacağını duyurdu.

Özersay'ın açıklaması şöyle;

Ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılMAMIŞTIR. Sağlık Bakanlığı bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında bir genelge yayınlayarak detayları duyuracaktır. Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınladığımız ülke kategorileri ve giriş kurallarıyla, güneye geçiş kuralları Sağlık Bakanlığının gerekli göreceği değişiklikler de eklenerek detaylandırılıp bu akşam yayınlanacaktır.