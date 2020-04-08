Özersay'dan öğrencilere yanıt

Özersay'dan öğrencilere yanıt
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İngiltere’den getirilen ve Güzelyurt’ta kaldığı yurdu beğenmeyerek sosyal medyada fotoğrafları paylaşan öğrenci ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Bugüne kadar empati yapmayı öğrenemediysek, bugünden sonra öğreneceğiz” dedi.

“HERKES SAYGILI OLMALI”

Bazı eksikliklerin olabileceğine, ama tüm samimiyetleri ile bütün yetkililerin çabaladığına dikkat çeken Bakan Özersay, eksikliklerin tamamlanması için çabaladıklarının altını çizerek, “Herkesin saygılı olması gerekir” şeklinde konuştu.

“ORADA KALAN ÖĞRENCİLER ALELACELE ÇIKARILDI”

Orada kalan öğrencilerin, alelacele yurtlardan çıkarılarak Türkiye’ye gönderildiğini dile getiren Kudret Özersay, “Görüntülerin sosyal medyada teşhir edilmesi doğru değil” değerlendirmesini yaptı.

“ULAŞTIRMA BAKANI İLE YURDA GİDİYORUZ, SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ!”

“Bugüne kadar empati yapmayı öğrenemediysek, bugünden sonra öğreneceğiz” diyen Özersay, şu anda Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yurda doğru gittiklerini aktararak, “Biz sorumluluğumuzun farkındayız, iyi niyetle çabamızı ortaya koyuyoruz” diyerek herkesi empatiye davet etti”

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YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 2 saat Önce

En lüks otelin kural dairesini bile verseniz beğenmeyeceklerdi. Çünkü bunların zembereği kurulmuş geldiler.

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