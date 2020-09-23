Özersay'dan Doğu Akdenizde Doğalgaz Konferansı Açıklaması

Dün Türkiye tarafından Almanya ve AB Konseyi’ne önerilen ve Kıbrıslı Türklerin de katılması istenilen “Doğu Akdeniz doğal gaz konferansı” düşüncesini Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın son iki yıldır farklı platformlarda dile getirmekte olduğu ortaya çıktı.

Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kudret Özersay bu düşüncesini iki yıl kadar önce Washington’da Atlantic Council adını taşıyan düşünce kuruluşunda, ardından Kathimerini gazetesinde ve devamında da Ocak ayında Londra’daki King’s College konferansında dile getirdiğine dikkat çekti. Özersay’ın Kıbrıs Türk halkının da iradesinin dikkate alınması gerektiği noktasından hareketle bölgesel enerji konfernsı konusunda yaptığı açıklamalar en son 10 gün önce Kanal T’de yayınlanmıştı.

İŞTE KUDRET ÖZERSAY’IN O PAYLAŞIMI:

Yeni fikirlerle proaktif bir dış politika izleyeceğim derken kastım nedir?

Yaklaşık iki yıl önce Washington’da (Atlantic Council) bir düşünce kuruluşunda dile getirdiğim Doğu Akdeniz’de doğal gaz konferansı fikrini yaklaşık 9 ay önce hem Kathimerini gazetesine verdiğim bir röportajda, hem de Londra’da King’s College’de verdiğim bir konferansta tekrar etmiştim. Geçtiğimiz haftalarda da Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında Kanal T’de yapılan bir programda detaylı şekilde anlatmıştım.

Aşağıda bahse konu gazete açıklamamı ve TV programlarını yayınlıyorum.

Hatırlayacağınız üzere böyle bir toplantıya Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesiyle bölgede bizim de oyun kurucu olabileceğimizi ve haklarımızı alabileceğimizi vurgulamıştım. Yeni ve yaratıcı fikirlerle ilerlemeye #devam

Aralık 2019 Kathimerini: “Kudret Özersay, “Nasıl ki Kıbrıs sorununun çözümü için bütün ilgili taraflar Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelebiliyoruz; Rumlar, Türkler, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, o zaman doğalgaz ve bölgedeki kaynakların paylaşımı konusunda da bir araya gelebilmemiz lazım. Deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs konferansı düzenleyip Kıbrıs Türk ve Rum tarafı, Türkiye, Mısır, İsrail bir araya gelip konuşmamız gerekir. En ideal olanı da budur aslında” şeklinde açıklamasını sürdürdü.”

30 Ocak 2020: King’s College’deki konferanstan: Özersay: “Çözümden önce doğal gaz konusunda iş birliği yapılabilir”. Pragmatik yaklaşımlara örnek olarak ise doğal gaz konusunda iki tarafın çözümden önce aynen Kıbrıs sorununun çözümünde olduğu gibi bir uluslararası Kıbrıs doğal gaz konferansı da bütün ilgili tarafların bir araya gelebileceğini ve doğal gaz konusunda bir çıkış yolu bulunabileceğini vurgulayan Özersay…