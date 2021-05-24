Özersay: “Bu Ülkenin İtibarı İçin Cumhurbaşkanı, Başbakan Ve Başsavcılık Derhal Harekete Geçmeli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetine ve KKTC’nin uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilmesine ilişkin ortaya atılan iddiaların son derece rahatsız edici olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başsavcılık’ı ülkenin itibarı için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Özersay, “(Bunlar) Siyasetteki kirlenmeye dair endişe duyan, buna karşı mücadele etmek isteyen herkesi rahatsız etmesi gereken iddialar. Uluslararası uyuşturucu trafiğinde ülkemizin de bir konumu olduğu, kasetlerle insanların tehdit edildikleri, Türkiye’deki bazı siyasilerin isimlerinin de bu konularla bağlantılı olduğu iddia edildi, isimler verildi. Kutlu Adalı cinayeti konusunda Türkiye’den bazı kişilerin isimleri azmettirici olarak verildi, iddialarda bulunuldu” ifadelerini kullandı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na açık çağrımdır! Bu ülkenin, insanının ve devletin itibarı için derhal harekete geçin!” dedi.

“ÜLKENİN ALNINDAN BU KARA LEKEYİ SİLMEK ŞART”

İki hafta önce Kutlu Adalı cinayeti konusunda yaptığı açıklamayı da hatırlatan Özersay, açıklamasını yineledi ve Halkın Partisi olarak ülkede bazı eski siyasilerin bankalardaki şaibeli parasının üzerine gitme sebeplerinin de benzer nedenler olduğunu kaydetti.

Özersay şunları belirtti:

“Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu konuyla ilgisi olanların/bu konuda bilgisi olanların konuşmaya başlaması yetmez, polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir. Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir.”

Bugün itibariyle bu cinayeti kimlerin azmettirdiğine dair isimlerin verilmeye başlandığına işaret eden Özersay, bu iddiaların araştırılmasının, ifadelerin alınmasının artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Özersay, şunları kaydetti:

“Ülkenin alnından bu kara lekeyi silmek, etkili ve sonuç alıcı bir soruşturma yaparak suçluların cezalandırılmasını sağlamak gerekir.

Uluslararası uyuşturucu trafiği konusunda bugün yayınlanan videolarda yer alan iddialarda Türkiye’den ve KKTC’den ismi geçen herkesin açıklama yapması, bildiklerini söylemesi, iddialar doğru değilse derhal yalanlaması ya da doğrusunu biliyorsa konuşması gerekir.”