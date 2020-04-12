Özersay: “BM ve diplomatik misyonların kuzeye geçişleri 1 haftalığına durduruldu”

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Covid-19 ile ilgili son yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak ilave tedbirler almaya karar verildiğini ifade etti.

Özersay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hatırlanacağı üzere ülkemize girişleri sadece KKTC vatandaşlarıyla sınırladığımız tarihte BM Barış Gücü ve Büyükelçi ve diğer diplomatik misyonun KKTC’ye girişlerini de sınırlandırmış ama tamamen durdurmamıştık. Son yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak bu konuda ilave tedbirler almaya karar verdik. Bu akşam gerek Birleşmiş Milletler, gerekse güney Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyonlara gönderdiğimiz notalar ile yarından başlamak üzere önümüzdeki bir hafta boyunca;

1) Büyükelçilik ve benzeri temsilciliklerde görevli diplomatların ülkemize girişlerinin durdurulacağı;

2) Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin personelinin (BM askerleri dahil) ülkemize girişlerinin durdurulacağı; Öte yandan ülkemizde bulunan BM askeri kamplarından güney Kıbrıs’a geçişlerinin mümkün olacağı;

3) Ülkemizde bulunan Maronit ve Kıbrıslı Rumlara güneyden gönderilen yardım ve diğer tıbbi malzemenin bahse konu bireyler ulaştırılmasının engellenmeyeceğini ama KKTC’de bulunan BM temsilcisi gözetiminde tarafımızdan ulaştırılacağı;

4) Öte yandan dünyada ve ülkemizde devam eden Corona virüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili olabilecek geçişler söz konusu olacaksa bunun önceden Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alınması şartına bağlı olacağı bildirilmiştir.