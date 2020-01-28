Özersay, ‘Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda Brexit’in olası fırsatları hakkında konuştu

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay’ın İngiltere temasları sürüyor…

Özersay, dün akşam ‘Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda düzenlenen panelde, “geçen yıllar içerisinde AB’nin yanlış tutumu nedeniyle yitirilen fırsatlar ile Brexit’in yaratacağı olası fırsatlar” üzerine konuştu.

Panelle ilgili, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Özersay, “İmkân olan her platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya #devam” ifadelerini kullandı. Kudret Özersay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dün akşam Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda düzenlenen panelde, geçen yıllar içerisinde AB’nin yanlış tutumu nedeniyle yitirilen fırsatlar ile Brexit’in yaratacağı olası fırsatlar üzerine bir konuşma yaparak soruları cevaplandırdım.

İmkân olan her platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya #devam” Özersay, konferans vermek ve bazı temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz Pazar günü adadan ayrılmıştı.

Londra ziyareti öncesinde konuşan Özersay, “Brexit ertesinde, Kıbrıslı Türklerin yıllar önce olduğu gibi İngiltere ile yeniden ticaret yapabilmesi, ürünlerini satabilmesi imkanı doğabilir” açıklamasında bulunmuştu.